La Juventus et l’AC Milan recalent Romelu Lukaku

Dans quel club évoluera Romelu Lukaku la saison prochaine ? La question a de quoi surprendre et pourtant. L’attaquant belge est déjà de retour à Chelsea après son prêt d’un an du côté de l’Inter. Mais une chose est sûre, le joueur de 30 ans ne va pas faire de vieux os en Angleterre alors que son avenir semble s’écrire en Italie. Si le puissant Belge se verrait bien de l’autre côté des Alpes, une mauvaise nouvelle vient de lui tomber dessus.

En effet, selon nos informations, l’AC Milan et la Juventus ne sont pas intéressés par Romelu Lukaku. L’AC Milan est surtout intéressé par Alvaro Morata et en a fait sa priorité pour l’attaque. De son côté, la Juventus n’a pas les moyens de recruter des joueurs cet été et tentera uniquement des joueurs libres pour se renforcer. Le joueur belge devra donc trouver un autre point de chute et le plus rapidement possible à défaut de rester dans un club qu’il n’apprécie guère. Même si le mercato n’en est qu’à ses balbutiements, le contre la montre a déjà commencé pour l’attaquant des Diables Rouges. Affaire à suivre donc…

