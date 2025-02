Sergio Agüero se lance en Formule E

Passé par l’Atlético de Madrid, Manchester City ou encore le FC Barcelone, Sergio Agüero (36 ans) multiplie les expériences depuis qu’il a raccroché les crampons. Il a notamment participé à la fameuse King’s League. Mais à présent, il se tourne vers une nouvelle discipline. En effet, Marca explique qu’il va se lancer en…Formule E. Le média ibérique précise qu’il pilotera une Porsche 9XX Gen3 Evo lors des journées d’essais VIP qui se tiendront les 5 et 6 mars prochain à Miami.

La suite après cette publicité

Sur la grille de départ, on retrouvera donc dix autres personnalités du monde du sport et du divertissement, dont Brooklyn Beckham, le fils du Spice Boy; qui pilotera une Jaguar. Pour être prêt sur la piste, Kun Agüero sera entraîné par le champion en titre de la Formule E, Pascal Wehrlein. Après l’officialisation de sa participation, l’ancien joueur a confié : «c’est absolument fou de passer de footballeur à pilote de course dans l’une des voitures de course les plus rapides du monde. Chaque enfant connaît Porsche. La marque représente un héritage iconique, en particulier dans le sport automobile. Je veux apprendre autant que possible lors de mon voyage à Miami, et représenter l’équipe du mieux que je peux.» Il a un peu moins d’un mois pour être prêt.