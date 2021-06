Mourad Boudjellal tire un trait définitif sur l'OM

En dépit d'un long forcing médiatique opéré cet hiver, Mourad Boudjellal ne deviendra pas le futur dirigeant de l'Olympique de Marseille. L'actuel président du club de Hyères, en National 2, a tenu un point presse ce mardi dans lequel il affirme jeter l'éponge pour se consacrer à la formation varoise. Celui qui affirmait être soutenu par des fonds saoudiens, notamment l'homme d'affaires Mohamed Ayachi Ajroudi, reconnaît que le projet marseillais a pris de l'épaisseur depuis le nouveau rôle de Pablo Longoria.

La suite après cette publicité

«Vous savez, j'ai un talent, c'est de réveiller les morts. J'ai réveillé le Sporting Club de Toulon qui fait un travail admirable, et qui devrait sur le papier monter en National. Pareil pour l'OM. Depuis que je me suis montré, ils font du super boulot. Il faut le reconnaître. Ils ont un beau projet, ils ont retrouvé des idées et de l'ambition. Il y a vraiment de bonnes choses et il semble avoir compris certaines choses. Moi, désormais, je me concentre uniquement sur le projet du Hyères 83 Football Club. L'aventure est excitante.» C'est la fin d'un long feuilleton.