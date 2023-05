La course au Ballon d’Or est totalement relancée

Qui va succéder à Karim Benzema ? Voici la grande question entourant l’édition 2023 du Ballon d’Or. L’heureux élu ne sera connu que dans quelques mois à l’occasion d’une cérémonie organisée à Paris. Mais ils sont très peu aujourd’hui à pouvoir prétendre au titre suprême. Tenant du titre, KB9 (35 ans) semble hors course. L’attaquant français a enchaîné les pépins physiques cette saison. Bien qu’il reste un élément important du Real Madrid, il a été beaucoup moins impressionnant que l’an dernier. Lors du match décisif hier soir sur la pelouse de l’Etihad Stadium, il n’a pas réussi à porter les siens comme il sait si bien le faire.

Absent du Mondial au Qatar, il ne devrait a priori pas soulever son deuxième Ballon d’Or. Depuis décembre dernier, beaucoup estiment d’ailleurs que c’est Lionel Messi (35 ans) qui lui succédera. La Pulga a remporté la Coupe du Monde avec l’Argentine le 18 décembre à Doha. Sur le toit du monde, le footballeur né en 87 a remporté tous les titres majeurs. Sacré joueur de l’année lors des FIFA The Best Awards devant Kylian Mbappé et Karim Benzema, il a aussi été bien meilleur cette saison sous le maillot du PSG. Club avec lequel il a inscrit 20 buts et délivré 19 assists toutes compétitions confondues en 2022-23.

Messi pour le grand 8

Malgré tout, il n’a pas toujours été régulier et a déçu lors des matches capitaux. Il n’a pas su aider son équipe lors du choc de Champions League face au Bayern Munich en 1/8e de finale. Pointé du doigt par les supporters et la presse française, Messi a aussi eu quelques soucis avec Christophe Galtier et le PSG récemment. Malgré tout, il reste un prétendant naturel au BO. Même chose pour Kylian Mbappé (24 ans). Ce n’est pas un secret, le Bondynois rêve de remporter ce trophée. Et tout indiquait que cette année serait la sienne.

Au centre du projet parisien, il a pris plus de responsabilités et de poids dans l’équipe et le club. Mais Neymar et Messi lui ont volé la vedette lors de la première partie de saison. Outre ses buts bien évidemment, KM7 a fait parler de lui pour diverses polémiques (pénaltygate, pivot gang, trahison du PSG et ses envies d’ailleurs, etc…). Mais il a su mettre tout le monde d’accord au Qatar où il a réalisé un bon Mondial ponctué par son triplé en finale face à l’Argentine. Finaliste, le Français est revenu en forme dans la capitale avant de se blesser.

Mbappé et Vinicius Jr ne sont plus favoris

Il a enchaîné ensuite les buts sans pour autant éviter l’élimination face aux Bavarois. Nommé pour être le meilleur joueur de L1 aux Trophées UNFP, celui qui a dit non au Real Madrid est aussi actuellement le meilleur buteur du championnat avec 26 réalisations. Toutes compétitions confondues, il en est à 38 (8 assists également, ndlr). Malgré cela, il ne semble pas être en lice pour l’emporter. Vinicius Junior (22 ans) avait aussi ses chances jusqu’à hier soir. Nouveau leader du Real Madrid, le Brésilien a réalisé une année pleine avec 23 buts et 19 assists en 51 matches.

Qualifié de "meilleur joueur du monde" par Florentino Pérez et son club, il est dans l’endroit idéal pour remporter le Ballon d’Or. De nombreux Madrilènes ont eu cette opportunité avant lui. Vini Jr devrait sans aucun doute le gagner un jour, lui dont l’absence dans le top 5 avait fait scandale l’an dernier. Mais cette année, celui qui a maintenu Madrid à flot en marquant des buts très importants notamment face à Liverpool tout en étant au centre de diverses polémiques, ne devrait pas l’emporter. Pourtant, c’était l’un de ses objectifs. Malgré son excellent niveau, sa victoire en Coupe du Roi ne devrait pas peser dans les votes.

Haaland, une année folle récompensée ?

Pour concurrencer Lionel Messi, il faut regarder du côté de Manchester City. Et c’est vers Erling Haaland (22 ans) que tous les regards sont braqués. Le Cyborg, qui pourrait donc être sacré avant Mbappé si jamais il l’emporte, a brillé chez les Citizens, qu’il n’a rejoint que cette saison. Et quelle saison stratosphérique ! Le Norvégien avale tous les records, lui qui en est 52 buts et 8 assists en 49 apparitions toutes compétitions confondues. Il a battu le record du nombre de buts inscrit sur une saison en Premier League par exemple. De sa folle année, on retiendra aussi son quintuplé face à Leipzig en C1. Deux joueurs avaient fait ça avant lui, notamment Lionel Messi.

Son adversaire numéro un pour le prochain BO. Avec encore une Ligue des Champions, un championnat et une FA Cup à gagner, Haaland, nommé pour être le meilleur joueur et le meilleur jeune de Premier League, peut prendre l’avantage. Un triplé, en plus de ses nombreux buts, pèserait lourd. Le Mondial de Messi aussi. Outre Haaland et Messi, Kévin De Bruyne, toujours étincelant avec les Skyblues pourrait avoir son mot à dire. Mais sa Coupe du Monde ratée avec la Belgique devrait coûter cher au maestro des Citizens. Haaland ? Messi ? Ou une surprise ? Les débats sont ouverts pour le prochain Ballon d’Or, qui récompensera le meilleur joueur sur la saison entière et non plus sur l’année civile.