Un géant d’Angleterre veut coiffer sur le fil Al-Hilal pour Kingsley Coman

Kingsley Coman risque d’agiter cette fin d’été ! Tandis que de nombreux clubs s’empressent de finaliser leurs emplettes avant la fermeture du marché, Kingsley Coman ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Mais une chose est sûre, ce ne sera pas au Bayern Munich. N’entrant pas dans les plans de Vincent Kompany sur cette nouvelle cuvée 2024-2025 et invité à quitter la Bavière, l’ailier français a répondu favorablement à la demande de ses dirigeants et va donc mettre les voiles neuf ans après son arrivée en provenance de la Juventus Turin.

Annoncé dans le viseur de nombreux cadors européens tels que le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ou encore Manchester City, Kingsley Coman a vu son nom circuler en Arabie saoudite. À ce titre, Sky Germany évoquait récemment un intérêt concret d’Al-Hilal. Constamment à la recherche de nouveaux éléments pouvant étoffer un effectif déjà étoilé, le champion en titre de Saudi Pro League a fait le forcing auprès du Bayern Munich pour obtenir la signature du Français. Mais alors que la presse allemande annonçait un accord entre toutes les parties en jeu, un géant de Premier League tenterait de faire capoter le deal.

Selon les derniers rapports du Daily Mail, Arsenal explore la possibilité de signer Kingsley Coman avant la date limite. Après s’être attaché définitivement les services de David Raya et avoir bouclé les arrivées de Riccardo Calafiori et Mikel Merino, respectivement en provenance de Bologne et de la Real Sociedad pour un peu moins de 100 millions de livres sterling (soit environ 120 millions d’euros), le vice-champion d’Angleterre, par la voix de son entraîneur, Mikel Arteta, cherche désormais à faire venir un joueur à vocation offensive pour renforcer sa ligne d’attaque.

Alerté par la situation de l’international français, le club londonien part néanmoins avec une longueur de retard sur son concurrent direct saoudien, disposé à sortir le grand jeu sur le plan financier pour convaincre le principal concerné de déménager en Arabie saoudite. De son côté, le Bayern Munich pencherait plus pour un transfert sec du Français vers Al-Hilal, ceci en vue de dégager des liquidités pour avancer sur la piste menant à Jonathan Tah, ardemment courtisé par le Rekordmeister. La balle est désormais dans le camp de Kingsley Coman.