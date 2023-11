L’AC Milan veut récupérer une star de Ligue 1 à moindre coût

La saison dernière, l’AC Milan avait bluffé son monde en atteignant les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais la quatrième place au classement de Serie A, à 4 points de la Lazio, deuxième, avait laissé des traces auprès des supporters milanais qui attendaient des recrues cet été pour se renforcer surtout en attaque. Dans ce sens, la direction lombarde avait décidé d’être active et avait misé sur Christian Pulisic, Luka Jovic, Samuel Chukwueze ou encore Noah Okafor. Mais pour le moment, ces recrues ne donnent pas du tout satisfaction (sauf Pulisic qui performe pour le moment).

Et comme si cela ne suffisait pas, depuis le début de saison, Stefano Pioli ne peut pas compter non plus sur Rafael Leao et Olivier Giroud. Les deux hommes ne sont pas du tout en forme et peinent à prendre confiance. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le Portugais a inscrit 3 petits buts en 13 matches sur ce début de saison et reste sur une longue disette ces derniers matches (8 matches sans marquer). Même son de cloche pour le Français, habituellement redoutable dans la surface de réparation, qui reste sur des performances décevantes. Même s’il a marqué 6 buts en 13 matches, Giroud ne donne pas pleinement satisfaction et l’AC Milan s’active pour recruter un nouveau numéro neuf dans les prochaines semaines.

Milan veut faire baisser le prix d’au moins 20 millions

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, les Rossonneri veulent un attaquant de Ligue 1. Et il s’agit de Jonathan David. L’intérêt du club italien pour l’attaquant du LOSC ne date pas d’hier. Mais cette fois-ci, Milan a un plan bien précis. Cet été, la direction italienne avait déjà tenté de recruter l’international canadien mais Lille réclamait 60 millions d’euros et aucun club n’avait pu s’aligner. Depuis, le temps est passé et surtout Jonathan David n’arrive plus du tout à briller chez les Dogues. Depuis le début de saison, il n’a inscrit que 4 buts en 15 matches. Un bilan faible qui a grandement fait chuter sa valeur.

D’après les indiscrétions du journal au papier rose, l’AC Milan va surveiller avec attention sa situation et pourrait passer à l’action dès le mois de janvier. L’actuel 3e de Serie A compte proposer un prix autour de 40 millions d’euros à Lille qui devrait être beaucoup moins gourmand cet hiver. Surtout, le club français ne sera pas en position de force puisque cet été, Jonathan David se rapprochera grandement de sa fin de contrat (juin 2025) et sa valeur n’augmentera donc pas. L’AC Milan veut attaquer ce dossier dès janvier, mais ne se précipitera pas pour recruter le joueur de 23 ans. Le LOSC est prévenu.