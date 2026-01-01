Santos blinde finalement Neymar jusqu’en 2027 !

Au Brésil, c’est un sujet qui revient inlassablement : l’avenir de Neymar. La star brésilienne a animé les débats ces dernières semaines aussi bien sur les terrains qu’en dehors. Outre quelques casseroles extra-sportives dont il a souvent l’habitude, l’ancien joueur du PSG a fait parler de lui sur les terrains en enchaînant les bonnes performances lors des derniers matches de l’année pour permettre à Santos de se maintenir en première division.

Un maintien qui était essentiel à la survie du club. En vacances depuis la fin de saison, Neymar a profité de son temps de repos pour se faire opérer du genou. Un choix fort pour espérer être dans la liste au Mondial 2026 avec le Brésil. Car Carlo Ancelotti a été clair : s’il n’a pour le moment pas appelé son joueur depuis son arrivée à la tête de la sélection brésilienne, il compte bien sur lui et espère qu’il sera apte cet été pour la compétition footballistique phare.

Neymar à Santos jusqu’en 2027

Mais en attendant, le joueur de 33 ans devait aussi régler la question de son avenir alors que son contrat expirait cet été. En fin de contrat dans quelques mois, son nom avait été associé à la MLS du côté de l’Inter Miami notamment. Mais cette nuit, la question de son avenir a été réglée. En effet, Santos a officialisé sa prolongation pour encore six mois.

Il est désormais lié au club brésilien jusqu’au 31 décembre 2026. Le contrat actuel devait courir jusqu’à la Coupe du monde, mais les parties sont parvenues à un accord pour un contrat à plus long terme. Il sera donc libre en janvier 2027 et va rester dans son club de cœur encore quelque temps. De quoi faire taire les nombreuses rumeurs sur son avenir pour un moment…