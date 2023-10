Qualifs Euro 2024 : l’Angleterre se qualifie et met l’Italie en grand danger, l’Ukraine en profite, la Serbie s’offre le Monténégro

Choc de ce mardi lors de la huitième journée des éliminatoires de l’Euro 2024, la rencontre entre l’Angleterre et l’Italie a tenu ses promesses. À domicile et pouvant valider leur qualification en cas de victoire, les hommes de Gareth Southgate s’articulaient dans un 4-2-3-1 avec un double pivot Kalvin Phillips - Declan Rice et Jude Bellingham un cran plus haut. Placé en pointe, Harry Kane était épaulé par Phil Foden et Marcus Rashford sur les ailes. La Nazionale optait elle pour un 4-3-3 avec des visages jeunes comme Giorgio Scalvini, Destiny Udogie ou encore Gianluca Scamacca. Un pari à la jeunesse de la part de Luciano Spalletti qui s’est vite montré payant. Très rapidement, Giovanni Di Lorenzo distillait un joli ballon à Gianluca Scamacca qui ouvrait le score après une belle action collective (1-0, 15e). Surprise, l’Angleterre subissait une nouvelle tentative du buteur de l’Atalanta (23e). Derrière, c’était un cavalier seul.

L’Angleterre qualifiée, l’Ukraine double l’Italie

Relancés par un penalty concédé par Giovanni Di Lorenzo, les Three Lions ont vu Harry Kane transformer la sentence (1-1, 32e). Marcus Rashford se procurait ensuite une bonne occasion avant la pause (44e). Au retour des vestiaires, le joueur de Manchester United permettait finalement aux Anglais de prendre l’avantage (2-1, 57e). Mieux, quelques minutes plus tard, Harry Kane donnait plus d’air à la bande de Gareth Southgate (3-1, 77e). Fort de son avantage, l’Angleterre a su tenir pour s’imposer 3-1. Conséquence de ce résultat, l’Angleterre consolide la première place de ce groupe qu’elle ne quittera pas. En effet, les Three Lions se qualifient pour l’Euro 2024. Pour l’Italie en revanche cela se complique nettement et la Nazionale se retrouve en ballottage…

Car oui dans le même temps, l’Ukraine se déplaçait à Malte avec la volonté de prendre la deuxième place au classement. La Zbirna s’est rapidement fait surprendre par les coéquipiers de Teddy Teuma avec une réalisation précoce de Paul Mbong (1-0, 12e). Néanmoins, les visiteurs poussaient pour revenir et Ryan Camenzuli était poussé à la faute en subissant un but contre son camp (1-1, 38e). Dans la foulée, Artem Dovbyk (2-1, 43e) transformait un penalty en faveur de l’Ukraine. Conservant ce score favorable et s’imposant 3-1 suite à un ultime but de Mykhaylo Mudryk (85e), l’Ukraine grimpe à la deuxième place du groupe avec 3 points d’avance sur l’Italie (qui compte un match en moins ndlr). Le match Ukraine - Italie du 20 novembre prochain aura tout d’une finale.

La Slovénie et le Danemark font le service minimum, la Serbie s’offre le Monténégro

Alors que plus tôt le choc entre la Finlande et le Kazakhstan s’était soldé par une victoire 2-1 des Léopards des Neiges, la Slovénie (1re) et le Danemark (2e) voyaient leur concurrent revenir à une unité au classement dans le groupe H (3e). Opposé à l’Irlande du Nord, la Slovénie a vite pris les devants via Adam Gnezda Cerin (1-0, 5e) puis Benjamin Sesko s’est vu refuser un but (31e). En supériorité numérique suite au second carton jaune de Shea Charles (58e), la Slovénie a su tenir son avantage pour s’imposer 1-0 et ainsi conserver la tête du groupe. Le Danemark en revanche a déçu contre Saint-Marin. Longtemps balbutiant jusqu’à l’ouverture du score de Rasmus Højlund d’un missile sous la barre (1-0, 42e), les Danois se sont fait surprendre à l’heure de jeu sur une réalisation d’Alessandro Golinucci (1-1, 61e). Une frayeur vite évacuée par Yussuf Poulsen (2-1, 70e). Finalement, le Danemark s’impose timidement contre Saint-Marin et reste à la hauteur de la Slovénie tout en conservant 4 points d’avance sur le Kazakhstan.

Dans le groupe G, la Hongrie avait l’occasion d’aller chercher sa qualification pour l’Euro 2024. Pour cela, il fallait chercher une victoire contre la Lituanie. Un match qui a viré au cauchemar pour la bande de Dominik Szoboszlai. Alors qu’on pensait que les visiteurs allaient continuer à maîtriser comme depuis le début de la campagne, les Lituaniens ont surpris avec des buts de Fedor Cernych (1-0, 20e) et Pijus Sirvys (2-0, 36e). En naufrage, la Hongrie aurait même pu prendre un troisième but qui a été refusé à Gytis Paulauskas (47e). Sur penalty, Dominik Szoboszlai a relancé la Hongrie après l’heure de jeu (2-1, 67e). Mieux, Barnabas Varga est allé chercher l’égalisation (2-2, 82e). Ne faisant pas mieux qu’un match nul, la Hongrie n’a plus besoin que d’un point lors des deux derniers matches pour se qualifier, mais devra patienter. Dans le même temps, la Serbie (2e) et le Monténégro (3e) s’offraient un duel fratricide pour la qualification. Bien lancée par Aleksandar Mitrovic (1-0, 9e), la Serbie a vu le Monténégro répondre par Stevan Jovetic (1-1, 36e), mais en fin de match, la Serbie a su faire la différence via Aleksandar Mitrovic (2-1, 74e) et Dusan Tadic (3-1, 77e) pour s’imposer 3-1. La qualification pour l’Euro n’est plus qu’à un point pour les Aigles Blancs.

