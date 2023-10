Qualifs Euro 2024 : le Kazakhstan renverse la Finlande et se relance complétement

Les éliminatoires de l’Euro 2024 offraient dans le groupe H un duel intéressant entre la Finlande (3e) et le Kazakhstan (4e). Deux nations qui étaient situées à 4 longueurs de la Slovénie (1re) et du Danemark (2e). À domicile et portée par son public, la Finlande a pris l’initiative du jeu et Robert Taylor a trouvé la faille peu avant la demi-heure de jeu (1-0, 28e).

Mené et malmené, le Kazakhstan s’est montré renversant comme souvent dans cette campagne puisqu’en fin de match, le joueur de Besiktas Baktiyar Zaynutdinov a égalisé sur penalty (1-1, 77e). Mieux, il a arraché en fin de match le but qui a donné l’avantage aux siens (2-1, 89e). S’imposant 2-1 sur le fil, le Kazakhstan s’offre la Finlande et revient à un point de la Slovénie et du Danemark. Le rêve de l’Euro 2024 n’a jamais été aussi fort pour les Léopards des neiges.