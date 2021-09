Nantes - Nice : la réaction à chaud d'Andy Delort

Entré à la 78ème minute de jeu lors de la victoire de l'OGC Nice face au FC Nantes (2-0), ce dimanche à 17 heures, Andy Delort a fait ses grands débuts sous le maillot azuréen. Arrivé en provenance du MHSC lors du mercato estival, le buteur des Aiglons n'a pas manqué sa première. Auteur d'une passe décisive sur le but de Gouiri, permettant aux Aiglons de se mettre à l'abri dans un match très compliqué face aux Canaris, le natif de Sète s'est montré très satisfait à l'issue de la rencontre. Au micro de Canal+, l'international algérien a tenu à souligner la force du groupe et la facilité de s'intégrer au sein de l'attaque niçoise.

«Jouer avec Kasper Dolberg et Amine Gouiri ? Ce sont des sacrés joueurs de ballons, je l’ai senti dès les premières entraînements. Mes débuts ? C’est pas mal oui, comme je dis souvent j’aime marquer, j’aime bien aussi donner des beaux ballons, c’est une belle action, une belle histoire d’entrée. On peut être content, c’était un match compliqué, on a réussi à faire le dos rond et on repart de la avec la victoire, on va prendre hein (rires). On a eu un brin de réussite, ça fait parti du football on est content de ce qu’on fait, on va tous dans le même sens et on va essayer d’aller le plus haut possible.»