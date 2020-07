Erling Håland envoie un message à ses courtisans !

Auteur d'une belle saison à Salzbourg puis au Borussia Dortmund, Erling Håland (20 ans)a mis tout le monde d'accord. Plusieurs écuries dont Manchester United et le Real Madrid on d'ailleurs un oeil sur lui. Mais l'attaquant norvégien a les idées claires sur son avenir comme il l'a confié à SportBild.«J'ai un contrat à long terme ici jusqu'en 2024. Dans tous les cas, c'est mon grand objectif de remporter des titres avec le BVB et de célébrer des succès fantastiques avec nos fans. Nous avons la qualité d'être champions, mais il ne suffit pas d'en parler. Le Bayern est constant et c'est très impressionnant. Nous devons continuer notre bon développement depuis la deuxième partie de la saison dernière et nous voulons avoir plus de succès l'année prochaine».

Ensuite, le joueur de Dortmund a évoqué le fait que son club ait misé sur lui. «Le Borussia a beaucoup investi sur un jeune joueur comme moi et je voulais montrer que j'en vaux la peine, que le club a pris la bonne décision. Bien sûr, cela m'a aidé à marquer autant de buts depuis le début, mais c'est mon travail (...) J'essaie toujours d'améliorer les choses, même quand elles sont déjà bonnes. Cela me porte. J'ai suffisamment de potentiel pour continuer à progresser dans de nombreux domaines au cours des 10 prochaines années. Quand j'aurai 30 ans, je verrai si je peux vraiment tout faire. Mais ce sera peut-être encore mieux alors». Ce qui est certain, c'est qu'il ne compte pas changer au niveau de sa personnalité. «Je sais que je n'ai pas la vie typique d'un gars d'une vingtaine d'années, mais il est important pour moi que mes amis sachent que je suis le même Erling Håland d'il y a quelques années».