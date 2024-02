Manchester City en conflit avec la Premier League

Habitué à dénicher des joueurs à fort potentiel ou déjà considérés comme de grandes stars, Manchester City a le nez fin en matière de recrutement. Dans cette optique, le champion d’Angleterre en titre a flairé le bon coup Sávio (19 ans), auteur d’une très bonne saison sous les couleurs de Girone avec ses cinq buts et sept passes décisives en Liga. Un transfert qui pourrait être facilité car les deux clubs font partie du même groupe. Un éventuel transfert qui pose question, car les deux clubs sont en lice pour participer à la prochaine Ligue des Champions, pouvant provoquer un conflit d’intérêts. Ainsi, la Premier League a haussé le ton.

En effet, comme le souligne The Telegraph, le championnat d’outre-Manche a durci les règles financières des «partis associés», permettant une réglementation plus dure pour les transferts entre clubs d’un même conglomérat. Les dirigeants du championnat ont obtenu, vendredi, l’approbation du renforcement des conditions pour garantir une équité sur le marché des transferts. Cette règle n’est évidemment pas acceptée par Manchester City, qui faisait partie des huit clubs à voter contre une interdiction temporaire des prêts entre équipes d’un même groupe en janvier lors de la dernière réunion de la Premier League. Chelsea, avec Strasbourg, est dans le même cas que les Skyblues. City compte jouer sur la réglementation pour combattre cette règle, alors que la PL a affirmé qu’après «un examen complet des règles existantes sur les transactions entre parties associées et des protocoles d’évaluation de la juste valeur marchande, les clubs ont accepté une série d’amendements pour améliorer encore l’efficacité et la précision du système».