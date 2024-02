Savinho à Manchester City, le transfert qui risque de changer le mercato pour toujours

C’est la sensation de la saison en Liga. Sávio Moreira de Oliveira alias Savinho réalise une saison exceptionnelle avec Girona. Il est par exemple le meilleur dribbleur du championnat espagnol, et affiche 5 buts et 7 passes décisives en 23 rencontres. De quoi s’affirmer, du haut de ses 19 ans, comme un des plus gros espoirs du football mondial. Un joueur qui, on le rappelle, appartient sur le papier à… Troyes ! Même si derrière tout ça, il y a bien sûr le City Football Group, propriétaire du club français et qui a aussi des parts importantes de la formation espagnole.

Et ces dernières heures, plusieurs médias espagnols et européens ont dévoilé que Manchester City avait l’intention de se l’offrir. Des négociations très compliquées à prévoir donc, avec d’un côté les dirigeants du City Football Group, et de l’autre… ceux du City Football Group… Derrière ce transfert de joueur entre clubs d’un même conglomérat, on assiste probablement à un transfert historique qui risque de marquer un tournant dans l’histoire du mercato…

Une première

Bien sûr, ce n’est pas la première fois qu’un joueur transite par plusieurs clubs du même groupe. C’est une tendance qui a plusieurs années déjà On l’a encore vu avec l’OL cet hiver, où plusieurs joueurs des clubs du Eagle Group de John Textor sont arrivés, tout comme les clubs de la galaxie Red Bull ont souvent l’habitude de faire du troc entre eux. Udinese et Granada s’échangeaient souvent des pièces également, notamment quand les Espagnols étaient en D2. En revanche, c’est la première fois qu’on assiste à un tel mouvement entre deux clubs de haut de tableau de gros championnats et qui risquent bien d’être en Ligue des Champions la saison prochaine. Ce qui pose forcément des questions de conflits d’intérêts et de compétitivité. Dans un avenir proche, il est par exemple tout à fait envisageable d’imaginer plusieurs gros clubs avoir des équipes "filiales" évoluant au plus haut niveau. À l’heure où le football européen semble plus déséquilibré que jamais et où quelques clubs possèdent tous les talents, ceci pourrait encore plus accentuer ce phénomène.

Sans même parler des contraintes liées au fair-play financier qui peuvent facilement être contournées dans ce genre d’opération, et d’une concurrence déloyale évidente par rapport aux clubs qui ne peuvent pas bénéficier de tels avantages. Il y a aussi le risque de voir des clubs uniquement servir de prête-nom, à l’image de Troyes dans ce dossier. C’est d’ailleurs la première fois qu’on a face à nous un cas où un joueur vedette appartient à un club d’un calibre aussi bas que l’ESTAC. En difficulté en Ligue 2 (quinzième au classement), l’écurie de l’Aube est peut-être même la grande perdante de ce dossier. Ce qui a eu le don d’agacer Jérôme Rothen. « Avec Savio, on a passé un cap, il faut le dénoncer », résumait-il sur RMC Sport. Mais nul doute que des opérations de ce type risquent de se reproduire à l’avenir…