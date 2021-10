AC Milan : le message de Mike Maignan après son opération

Coup dur pour Mike Maignan et l'AC Milan. À cause d'un poignet gauche douloureux ces derniers temps, le portier français, arrivé cet été en Lombardie en provenance du LOSC, a dû se faire opérer. Résultat, le gardien âgé de 26 ans va être absent dix semaines, comme l'a annoncé le club italien dans un communiqué ce mercredi soir. Et quelques heures après son opération, le récent vainqueur de la Ligue des Nations avec les Bleus a adressé un message.

«Mon aile gauche a été touchée, le retour dans les airs sera effrayant. Merci à tous pour vos messages et votre soutient, ensemble on est plus fort», a écrit l'ancien Dogue sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, le numéro 16 rossonero s'était imposé dans les cages milanaises lui qui avait disputé l'intégralité des matches jusqu'ici (7 matches de Serie A, 2 de Ligue des Champions).