FC Barcelone : Lionel Messi sèche la reprise !

Attendu ce dimanche pour faire le test PCR pour savoir s'il était positif à la COVID-19 et retrouver ses coéquipiers, Lionel Messi ne se serait pas présenté, comme cela était prévu ces derniers temps. En effet, le joueur veut quitter le FC Barcelone et aurait décidé purement et simplement de ne pas se rendre à cette petite réunion. Mardi dernier, le joueur avait envoyé une lettre recommandée pour signifier sa volonté de quitter le Barça.

Maintenant, toute la planète en parle et tout le monde l'envoie du côté de Manchester City où il retrouverait Pep Guardiola. En attendant, «La Pulga» a séché cette réunion, selon les informations de Marca et pourrait ne pas se présenter non plus aux entraînements ce lundi et ce mardi. S'il n'était pas là sur ces deux prochains jours, il risquerait quelques dures sanctions financières approchant le million d'euros.