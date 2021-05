AS Rome : l'anecdote de Jordan Veretout sur l'arrivée de José Mourinho

C'est officiel depuis le 4 mai dernier. A la surprise générale, José Mourinho, limogé de Tottenham le 19 avril dernier, a rapidement rebondi puisqu'il sera le nouvel entraîneur de l'AS Rome à partir de la saison prochaine. Si cette annonce n'était pas forcément attendue par les observateurs du football italien, la nouvelle a également surpris les joueurs du club de la Louve. C'est ce qu'a confié Jordan Veretout (28 ans), le milieu de terrain du club de la capitale italienne, ce lundi, au cours d'un entretien accordé à beIN SPORTS.

« On savait qu'on allait changer de coach, notre entraîneur, Paulo Fonseca, nous l'avait dit. Mais (José) Mourinho, dans la journée, on (les joueurs) ne savait pas ! Ça reste un très grand entraîneur, a dans un premier temps lâché l'ancien milieu de Nantes, Saint-Etienne ou encore Aston Villa, avant de poursuivre. Il a toujours réussi partout où il est passé. On va essayer de faire une belle saison l'année prochaine ».