José Mourinho va entraîner la Roma la saison prochaine !

José Mourinho ne sera pas resté au chômage bien longtemps. Viré de Tottenham il y a à peine deux semaines, le technicien avait assuré qu'il retrouverait vite un banc de touche. Il est fait pour cela et rester inactif lui est insupportable. On peut dire qu'il a très vite trouvé preneur. S'il va endosser le rôle de consultant auprès de médias anglais comme Talk Sport et The Times durant l'Euro, il sera surtout le nouvel entraîneur de la Roma la saison prochaine.

Sans faire de bruit en amont, la nouvelle a été officialisée à l'instant par le club italien. «L'AS Roma a le plaisir d'annoncer que José Mourinho sera le nouveau directeur technique de l'équipe première à partir de la saison 2021-22! Un accord a été trouvé avec le coach qui le liera au club jusqu'au 30 juin 2024 », dévoile le communiqué de la Louve sur son site internet. Après son passage très réussi du côté de l'Inter entre 2008 et 2010, voilà le Portugais de 58 ans de retour en Italie.

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝



L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

La Roma veut rebondir, Mourinho aussi

«José Mourinho est un champion qui a remporté des trophées à tous les niveaux. Il assurera un leadership et une expérience extraordinaire pour notre projet ambitieux. La signature de José représente un grand pas en avant dans la construction d'une mentalité gagnante, solide et durable dans notre club », complète le club. Il avait d'ailleurs annoncé un peu plus tôt dans la matinée le départ à la fin du présent exercice de Paulo Fonseca, après deux saisons sur le banc de touche et une expérience mitigée.

Avec l'arrivée d'un grand nom sur son banc de touche, la Roma espère bien retrouver les sommets qui la fuient depuis quelques saisons. Après avoir atteint la demi-finale de Ligue des Champions en 2018, pas mal de cadres comme Alisson ou Nainggolan sont partis. La suite a été compliquée pour Di Francesco, Ranieri puis Fonseca, lequel a réussi à emmener les Romains à la 5e place de Serie A la saison passée. Actuel 7e du championnat, la Roma s'est un peu consolée avec une demi-finale de Ligue Europa. Elle a besoin de rebondir, Mourinho aussi après ses échecs successifs à Manchester United et Tottenham.