Jürgen Klopp va rejoindre l’Espagne après Liverpool, le nouveau contrat en or de Mike Maignan

Jürgen Klopp prépare ses vacances

Depuis l’annonce de son départ, tous les fans de Liverpool profitent de chaque match de Jürgen Klopp à la tête des Reds. L’Allemand a beaucoup d’ambition pour sa dernière saison. En conférence de presse, hier, il a détaillé l’ampleur du défi que représente le titre pour Liverpool et a déclaré qu’ils doivent être parfaits pour remporter la Premier League. Les Reds ont cinq points d’avance sur City, en ayant joué un match de plus, mais les bookmakers font de l’équipe de Pep Guardiola le favori pour le titre. En tout cas, Jürgen Klopp a déjà tout planifié pour sa pause loin du monde du foot. En effet, d’après The Sun, le technicien des Reds s’est offert une propriété aux Baléares d’une valeur de 3,4 millions de livres sterling, et il est actuellement en train de tout rénover pour créer un «paradis familial écologique». Certains journalistes anglais pensent déjà que quand il va reprendre du service, il va chercher à prendre la tête d’une équipe espagnole du coup…

Mike Maignan veut un contrat en or

La Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour sur le derby d’Italia prévu demain à 20h45. Pour le journal au papier rose, Marcus Thuram sera le joueur providentiel de l’Inter pour faire chavirer la Juventus. Les Bianconeri ne sont plus qu’à un point du leader interiste en haut du classement de Serie A. Ce n’est pas le seul Français qui fait les gros titres chez nos collègues transalpins vous allez le voir. Car on retrouve Adrien Rabiot en couverture de Tuttosport. Lui, compte bien battre l’Inter avec la Juve. Par contre, comme l’annonce le journal, ça risque d’être l’un de ses derniers derbys d’Italia, car il ne souhaite pas encore prolonger son contrat qui prend fin en juin prochain. Par contre Mike Maignan, avec l’AC Milan, va se voir offrir un nouveau contrat XXL. À en croire les informations de La Gazzetta Dello Sport, le portier de l’Équipe de France a apprécié tout ce qu’a fait son club pour l’instant dans la lutte contre le racisme. Il se voit bien longtemps, encore, à San Siro, et du coup il est prêt à s’asseoir à la table des négociations pour étendre son bail jusqu’en 2028. Mais attention, il veut une revalorisation salariale à la hauteur de son impact sur les Rossoneri. Du coup, il demande des émoluments à la hauteur de ce que touche actuellement Rafael Leao. Si c’est accepté par les dirigeants milanais, il deviendra le joueur le mieux payé du club, à égalité avec l’ailier portugais.

Le Barça veut la peau du Real

On part en Espagne maintenant, ce qui fait encore les gros titres c’est la guerre opposant le Real Madrid et le FC Barcelone. Enfin c’est surtout le Barça qui s’est lancé dans un assaut continu contre les Merengues. Comme le titre le journal AS, Xavi et Joan Laporta se sont unis contre Madrid. On ne sait pas s’il s’agit d’une stratégie de communication orchestrée ou non, mais hier les deux sont sortis en force par différents canaux pour dénoncer le traitement que le club présidé par Florentino Pérez réserve aux arbitres chaque week-end. Par exemple, je vais vous lire la déclaration lunaire de Laporta sur la radio RAC1 : «Madrid ne se comporte pas bien. Ils font preuve d’un cynisme inacceptable : ils ont demandé l’extension de l’enquête sur l’affaire Negreira. Ce que fait Real Madrid TV est une honte, je ne sais pas comment ils se le permettent. La fédération espagnole devrait dire que c’est une façon de faire pression sur les arbitres». Très clairement, pour beaucoup de médias espagnols, surtout pro Real, Barcelone est en croisade contre le club de la capitale. Une technique de déstabilisation peut-être…