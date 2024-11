1000 supporters de l’OM attendus à Lens

L’OM pourra compter sur ses supporters à Bollaert. 1 000 membres des groupes de fans du club phocéen se rendront à Lens ce samedi (17h). La rencontre a été notée à 3 sur une échelle de 5 en termes de risques. D’après les informations dévoilées par RMC Sport, les supporters marseillais seront encadrés par une escorte policière dès le début d’après-midi.

En difficulté à domicile, l’Olympique de Marseille pourra tout de même compter sur le soutien populaire dans le nord de la France. Comme souvent, en plus du parcage dédié à cet effet, des soutiens du club phocéen seront disséminés de part et d’autre du stade Bollaert-Delelis. Troisième du classement, l’OM va tenter de rattraper Monaco et le PSG en s’imposant à Lens (8e).