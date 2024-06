Manchester United a trouvé le remplaçant de Raphaël Varane

«Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse à Manchester ou Lens». Dans une interview accordée à GQ en mars 2023, Raphaël Varane, en fin de contrat à la fin du mois de juin, tenait des propos assez clairs sur sa fin de carrière. Depuis,de nouveaux candidats ont pointé le bout de leur nez, à l’instar de l’Inter Miami, la franchise étasunienne où jouent notamment Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez et Jordi Alba. Si un départ d’Old Trafford est donc plus que jamais d’actualité, la direction mancunienne s’active, elle, pour trouver son digne successeur.

Dans cette optique, Sky Sport Germany indique que le dernier 8e de Premier League aurait jeté son dévolu sur Matthijs de Ligt, actuellement au Bayern Munich et lié au club bavarois jusqu’en juin 2027. Grand admirateur du défenseur néerlandais, actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro 2024, après avoir déjà travaillé avec l’international batave (45 sélections, 2 buts) du côté de l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag souhaiterait, en effet, offrir un nouveau challenge au natif de Leiderdorp. Pour cela, les deux parties devront trouver un terrain d’entente mais une arrivée à Manchester reste envisageable, qui plus est à l’heure où la formation munichoise a déjà planifié des renforts à son poste.

Erik ten Hag est fan de De Ligt

Avec l’officialisation d’Hiroki Ito, débarqué en provenance de Stuttgart, et un accord en place avec Jonathan Tah du Bayer Leverkusen, l’équipe désormais dirigée par Vincent Kompany pourrait bel et bien accepter de céder le droitier d’1m89, estimé à 65 millions d’euros. Auteur de deux buts et une passe décisive en 30 matches toutes compétitions confondues la saison passée, l’ancien joueur de la Juventus Turin acceptera-t-il de relever ce nouveau défi ? Difficile, pour l’heure, de le dire au regard des récents propos du principal concerné. Interrogé sur son avenir en marge de l’entrée en lice des Pays-Bas à l’Euro 2024, l’homme de 24 ans avait, en effet, botté en touche.

«Vous ne comprenez pas le néerlandais, n’est-ce pas ? Non, j’ai déjà dit que ce n’était pas le moment pour moi d’y penser. Nous jouons maintenant l’Euro, qui est très important pour moi et pour l’équipe nationale. C’est pourquoi je ne peux rien dire sur cette situation pour le moment, mais j’ai été heureux de ma deuxième saison au Bayern. Pour l’instant, je me concentre sur l’Euro et nous verrons ensuite ce qui se passera», avouait, à ce titre, le défenseur représenté par Rafaela Pimenta. Une chose est sûre, avant d’affronter les Bleus dans le cadre du deuxième match du groupe D, le Néerlandais dispose d’ores et déjà d’une porte de sortie. Reste désormais à voir si cette opération se concrétisera dans les semaines à venir…