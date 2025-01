Pour John Textor, l’OL n’a pas besoin de la Ligue des Champions

Le président de l’OL, John Textor, a affirmé au micro de RMC, que son club n’a pas besoin de la Ligue des Champions pour assurer sa rentabilité : « On a démontré à la DNCG notre business plan. Grâce à nos revenus actuels, même s’ils baissent à cause des droits TV. Si on se base sur nos revenus moyens, nous sommes un club très rentable. Nous n’avons pas besoin de la Ligue des Champions pour atteindre la rentabilité. C’est la grande amélioration de l’OL. On a rationalisé les revenus du club pour survivre même sans C1 ».

Le président lyonnais a également minimisé l’impact de l’interdiction de recrutement sur l’équipe actuelle : « Il faut aussi voir qu’on a énormément de joueurs dans l’effectif. L’interdiction de recrutement ne va pas nous toucher. On a un joueur comme Zaha qui ne joue pas alors qu’il mérite de jouer. Thiago Almada, Luiz Henrique ou Igoor Jesus pourraient venir aussi, même si pour lui (Jesus), je le vois plus en Premier League ».