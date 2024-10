Man Utd : Paul Scholes ne comprend pas INEOS

Quelques semaines après la décision d’INEOS de mettre un terme au contrat de Sir Alex Ferguson en tant qu’ambassadeur de Manchester United, les réactions continuent. Après Eric Cantona ou encore David Beckham, c’est au tour de Paul Scholes de s’exprimer pour la première fois sur cette décision des nouveaux propriétaires des Red Devils. Un choix qui, d’après lui, ne remet absolument pas en cause le statut de légende de l’ancien entraîneur écossais de 82 ans.

La suite après cette publicité

« C’était un peu déplaisant d’apprendre ça, surtout, pour ce que cet homme a fait pour le club. C’est presque un manque de respect, mais ce sont de nouveaux propriétaires et les nouveaux propriétaires font des changements, et ils pensent que ce qu’ils font est le mieux pour le club. S’ils pensent pouvoir économiser de l’argent, je sais qu’on a parlé de 2 millions de livres, s’ils pensent pouvoir l’utiliser ailleurs, qu’ils le fassent. Ce club doit beaucoup à Sir Alex Ferguson. S’il en est là aujourd’hui, c’est principalement grâce au succès qu’il a connu pendant tant d’années. Le moment était mal choisi parce qu’on pense que le club est dans une mauvaise passe, on aurait pu attendre ou le faire avant le début de la saison, à la fin de la saison. La publicité n’a pas été très bonne, mais Sir Alex Ferguson s’en sortira, il continuera et restera le meilleur ambassadeur que le club ait eu », a indiqué la légende du club mancunien pour TNT Sports, ce jeudi.