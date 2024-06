Slovénie - Serbie : les compositions officielles

Les deux équipes ont une carte à jouer. Pour cette deuxième journée du groupe C, la Slovénie et la Serbie s’affrontent à 15h à Munich et espèrent se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans une poule plutôt homogène, malgré la présence de l’Angleterre, l’un des favoris de l’Euro, les Slovènes et les Serbes peuvent tirer leur épingle du jeu face aux Danois pour terminer deuxièmes ou parmi les meilleurs troisièmes. Lors de la première journée, la Slovénie a justement accroché le Danemark (1-1) tandis que les Serbie s’est inclinée sur la plus petite des marges face aux Three Lions (0-1). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 15h.

Pour ce match, la Slovénie débute en 4-4-2 à plat avec Oblak, le portier de l’Atlético de Madrid, dans les buts, une défense Karcinik-Drkusic-Bijol-Janza, une ligne de quatre Sojanovic-Gnezda Cerin-Elsnik-Mlaker au milieu et une doublette intéressante Sporar-Sesko en attaque. En face, la Serbie démarre en 3-5-2 avec Rajkovic dans les cages et une arrière-garde Veljkovic, Milenkovic et Pavlovic. Zivkovic et Mladenovic animeront les côtés tandis qu’Ilic, aux dépens de Milinkovic-Savic, et Lukic sont dans le cœur du jeu. Enfin, Tadic sera en soutien des deux buteurs Vlahovic et Mitrovic.

Les compositions officielles :

Slovénie : Oblak - Karcinik, Drkusic, Bijol, Janza - Sojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlaker - Sporar, Sesko

Serbie : Rajkovic - Velkjovic, Milenkovic, Pavlovic - Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic - Tadic - Vlahovic, Mitrovic