Karim Benzema porte plainte contre Eric Zemmour

Après avoir déposé une plainte pour diffamation contre Gérald Darmanin en début de semaine, Karim Benzema souhaite désormais s’attaquer à Eric Zemmour. Pour avoir affiché publiquement son soutien aux habitants de Gaza dans le cadre du conflit israélo-palestinien sur les réseaux sociaux à l’automne dernier, le Ballon d’Or 2022 avait été pris à partie par le président du parti "Reconquête!".

«Moi ce que je sais, c’est que c’est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le Djihad et que le Djihad ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty», avait notamment lâché le polémiste d’extrême droite sur les antennes de France 2. À l’instar du ministre de l’Intérieur, l’ex-international français (97 sélections, 37 buts) via son avocat, Me Hugues Vigier, a déposé ce jeudi au Tribunal judiciaire de Paris une plainte pour diffamation avec constitution de partie civile contre Eric Zemmour, qui encourt un an et 45 000 euros d’amende selon les informations rapportées par RMC et BFM TV.