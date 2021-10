Manchester United : Solskjaer rappelle à l'ordre Marcus Rashford

Marcus Rashford est absent des terrains depuis cet été. Après avoir disputé blessé un Euro frustrant pour lui, l'attaquant anglais de 23 ans a dû se faire opérer de l'épaule. L'international (46 sélections, 12 buts) n'est pas encore sur le retour mais il a déjà reçu quelques remontrances de la part de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Lors d'un point presse, le coach de Manchester United a demandé au joueur de se concentrer sur le terrain et moins sur les à-côtés.

«Marcus a fait des choses remarquables à son jeune âge et il entre maintenant dans le meilleur âge pour un footballeur. Il apprend, il accumule toujours plus d'expérience. Il a eu du temps pour réfléchir sur ce qu'il a fait en dehors du terrain aussi, parce qu'il a fait des choses fantastiques, et maintenant il faut peut-être prioriser son football et se concentrer sur le football.» OGS estime sans doute que les nombreuses sollicitations et les prises de position de Rashford vont finir pour lui coûter trop d'énergie une fois qu'il sera de retour sur les pelouses de Premier League.