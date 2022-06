OGC Nice : Jim Ratcliffe accueille Lucien Favre

La suite après cette publicité

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la nomination de Lucien Favre au poste d'entraineur de l'OGC Nice est désormais officielle. C'est dans une lettre adressée à la communauté niçoise que Jim Ratcliffe, propriétaire du club azuréen, a accueilli l'ancien coach du Borussia Dortmund (2018-2020) et... de l'OGC Nice (2016-2018), avec l'ambition de se montrer compétitif.

« Et pour mener cela sur le terrain, nous sommes très heureux d'accueillir Lucien Favre comme entraîneur principal. Un coach expérimenté, qui a rencontré le succès en Bundesliga, mais aussi ici à Nice. Et qui, partout, a suscité respect et admiration. Sa façon de faire évoluer ses équipes nous plait et correspond parfaitement à la vision que nous avons chez INEOS du style de jeu que nous voulons pour l’OGC Nice. » Le Suisse de 64 ans, qui avait dirigé les Aiglons pendant 99 matchs durant son premier passage (43 victoires, 23 nuls, 33 défaites), va donc avoir l'opportunité de célébrer son centième match officiel sur le banc des Rouge et Noir à l'occasion du déplacement à Toulouse lors de la 1ère journée de la saison 2022/23 de Ligue 1.