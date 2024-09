Liga : Séville décroche sa première victoire contre Getafe

Après n’avoir enregistré aucune victoire en quatre matchs de championnat (deux défaites et deux matchs nuls), le Séville FC devait obligatoirement gagner ce soir, contre Getafe, si le club ne voulait pas s’enfoncer dans une crise sportive. Et les hommes de Garcia Pimienta l’ont fait au terme d’un match intense. La rencontre tournait d’abord rapidement du côté de Séville. Jesus Navas, à la réception d’un centre d’Adrian Pedrosa dans la surface, propulsait le ballon dans la lucarne gauche du but du portier adverse (23e, 1-0).

La suite après cette publicité

Peu avant la fin de la première période, Séville passait tout proche de doubler la mise avec une belle occasion d’Isaac Romero, hors-cadre (46e). Au retour des vestiaires, Getafe pensait enfin pouvoir recoller au score grâce à Bertug Yildirim (65e), mais l’arbitre assistant signalait une position de hors-jeu malgré la protestation du joueur. En fin de rencontre, le carton rouge de Juanlu Sanchez (87e) ne changea rien au score final. Ce résultat permet aux Sévillans de prendre un peu d’air après ses débuts confus. Le club pointe actuellement à la 12e place de Liga avec 5 points. Son adversaire de la soirée tombe quant à lui à la 18e place avec 3 petits points.