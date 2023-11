Lens - OM : le gros coup de gueule de Jordan Veretout à la pause

Alors que le RC Lens et l’Olympique de Marseille sont toujours dos à dos (0-0) dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, Jordan Veretout s’est arrêté au micro de Prime Vidéo à la pause. L’occasion pour le milieu de terrain phocéen de passer un coup de gueule et d’envoyer un message fort à ses coéquipiers.

La suite après cette publicité

«Ils nous pressent bien, on n’arrive pas à ressortir les ballons, on doit faire beaucoup plus, ce n’est pas suffisant ce qu’on montre ce soir, si on veut l’emporter il va falloir avoir un autre état d’esprit en seconde période, faire des courses vers l’avant, presser plus haut, on a le ballon dans les pieds, ils nous rentrent dedans et ça revient aussitôt». Réponse à venir dans quelques minutes…