Ligue Europa Conférence : West Ham renverse l’AZ, la Fiorentina chute sur le fil contre le FC Bâle !

Après les demi-finales aller de la Ligue des Champions, place au dernier carré de la Ligue Europa Conférence. À l’Artemio Franchi de Florence, la Fiorentina, huitième de Serie A, accueillait le FC Bâle, cinquième de son championnat et bourreau de l’OGC Nice au tour précédent. Organisée en 4-2-3-1 avec Amrabat, Ikoné ou encore Cabral alignés au coup d’envoi, la Viola ne tardait pas à mettre le pied sur le ballon. Dangereuse, la Fio était d’ailleurs récompensée peu avant la demi-heure de jeu. Sur un corner côté gauche tiré sortant par Biraghi, Martinez sautait le plus haut et déviait le ballon vers Cabral qui, à cinq mètres du but, le poussait au fond de la tête (1-0, 25e). Maîtres des débats (8 tentatives contre seulement 3 pour les Suisses), les Italiens viraient logiquement en tête à la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes de Vincenzo Italiano gardaient la maitrise de cette rencontre à l’image de cette nouvelle frappe de Mandragora (67e). Oui mais voilà, quelques minutes plus tard, Andy Diouf s’offrait un rush exceptionnel et égalisait d’une frappe croisée à ras de terre (1-1, 71e). Sonnée mais loin d’être résignée, la Viola repartait à l’attaque et Kouamé était tout proche de redonner l’avantage aux siens (89e). Le scénario tournait finalement à la catastrophe dans le temps additionnel… Opportuniste après un coup franc tiré côté droit, Amdouni climatisait l’Artemio Franchi (1-2, 90+3e). Avant le match retour, prévu le 18 mai prochain, le FC Bâle prend donc une belle option sur la finale.

Dans l’autre rencontre de cette soirée européenne, West Ham, quinzième de Premier League, défiait l’AZ, quatrième d’Eredivisie. Au London Stadium, les Hammers, alignés en 4-2-3-1, se signalaient rapidement mais ni Bowen (6e), ni Benrahma (12e) ne trouvaient la faille. Pire encore, les locaux craquaient sur l’une des premières offensives néerlandaise. Servi en retrait, Reijnders trompait Areola d’une frappe aux 25 mètres (0-1, 41e). Menés sur leur pelouse, les Londoniens tentaient de revenir après la pause. Plus cohérent collectivement, West Ham montrait pourtant ses limites au moment de prendre à revers le bloc batave. Impuissant offensivement et bien trop attentiste, le club anglais se cassait ainsi les dents sur le 4-3-3 aligné par Pascal Jansen.

Il fallait finalement une erreur de Ryan, coupable d’une faute sur Bowen dans sa surface, pour permettre aux Hammers de revenir. Sans trembler, Benrahma transformait le penalty et relançait les siens (1-1, 67e). Portés par cette égalisation, les Londoniens retrouvaient de leur superbe offensivement et Antonio brillait à son tour pour donner l’avantage aux siens (2-1, 76e). Dans le dernier quart d’heure, le score n’évoluait plus. Avec ce succès aussi précieux qu’inattendu, West Ham se rapproche un peu plus de la finale avant de retrouver les Néerlandais dans une semaine.

