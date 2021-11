Chelsea : Mason Mount donne ses favoris pour le Ballon d'Or

Auteur d'un très bon début de saison sous les couleurs de Chelsea, Mason Mount (22 ans) poursuit son ascension du côté de Londres. Vainqueur de la Ligue des Champions sous les ordres de Thomas Tuchel la saison dernière, le milieu anglais continue de se distinguer avec un bilan de trois buts et deux passes décisives en neuf journées de Premier League. Interrogé par le quotidien L'Equipe, le natif de Portsmouth est ainsi revenu sur sa marge de progression avant de livrer ses favoris pour le Ballon d'Or, pour lequel il est lui aussi en course.

«C'est une question difficile, je suis heureux de ne pas avoir la responsabilité de décider de ce genre de choses (il sourit). Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent y prétendre. Comme (Robert) Lewandowski, vu le nombre de buts qu'il a marqués et la manière dont il pèse sur les matches. Récemment, Mohamed Salah a été aussi injouable. Et évidemment, en tant que joueur de Chelsea, je vais citer mes coéquipiers de club comme Jorgi (Jorginho), qui a remporté l'Euro et la Ligue des champions, ainsi que NG (N'Golo Kanté), qui est tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde». Réponse le 29 novembre prochain.