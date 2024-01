PSG : Noah Lemina a de nombreux courtisans

Depuis le début de saison, Noha Lemina (18 ans) est prêté par le Paris Saint-Germain à la Sampdoria de Gênes. L’attaquant n’a joué que dix matchs cette saison avec le club italien (aussi avec la réserve), et pourrait trouver un nouveau point de chute cet hiver. Si Lille est entré en contact et a présenté son projet à l’international U17 français, Wolverhampton, un temps annoncé dans la course, semble désormais distancé.

Mais selon nos informations, d’autres clubs sont également sur la piste du titi parisien : Amiens, Le Mans et Stuttgart. Pour le moment, aucun club n’a réussi à se mettre d’accord avec le PSG et le joueur pour un éventuel transfert.