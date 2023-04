Le PSG en passe de récupérer un indésirable !

La suite après cette publicité

Le débat des gardiens à Paris sur le point d’être relancé ? Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas (36 ans) a décidé de rejoindre Nottingham Forest dans les dernières heures du mercato hivernal. Performant sous les couleurs de l’actuel dix-huitième de Premier League - qui affronte Manchester United ce dimanche - le Costaricien ne devrait, pourtant, pas s’éterniser outre-Manche.

Dans cette optique, L’Equipe indique, dans son édition du jour, que le promu anglais ne serait pas en mesure d’assumer le salaire de Keylor Navas en cas de transfert définitif, qui plus est à l’heure où les Reds voient le spectre d’une relégation se rapprocher. Dès lors et à l’instar de nombreux joueurs prêtés par le club de la capitale, l’ancien gardien du Real Madrid pourrait rapidement faire son retour en France.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge et Bleu, le natif de San Isidro de El General ne devrait cependant (toujours) pas accepter de jouer les seconds rôles au PSG. Convaincant dans les cages parisiennes, Gianluigi Donnarumma - auteur d’une nouvelle prestation aboutie face au RC Lens - demeure incontestable aux yeux du board parisien. Une situation qui devrait logiquement perdurer dans les prochains mois et pousserait alors l’international costaricien (110 sélections) à revoir son avenir.

Interrogé à ce sujet au micro d’ESPN, Keylor Navas reconnaissait d’ailleurs une certaine attirance pour le Mexique. «Là-bas, il y a de grandes équipes. Pour moi, j’aimerais jouer au Club America». Si le dernier rempart passé par Levante et dernièrement courtisé par le Napoli semble donc se diriger vers une nouvelle destination, le club parisien sait, d’ores et déjà, que ce dossier animera la prochaine fenêtre estivale. Un objectif de plus pour Luis Campos, attendu au tournant par sa direction…