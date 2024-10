Affaire Mbappé : les mots forts de Kaaris sur Kylian Mbappé

En attendant de connaître l’issue de cette nébuleuse affaire impliquant Kylian Mbappé en Suède, tout le monde y va un peu de son avis. Hier soir, le sujet était évidemment au programme de l’émission l’After sur RMC. Présent dans le cadre de la promotion du film «4 Zéros», dans lequel il joue un rôle d’agent de joueur, le rappeur Kaaris a donné son point de vue sur l’attaquant français. Pour lui, le Madrilène a été propulsé trop haut, trop tôt.

«J’espère pour lui que ça va bien se passer, les gens veulent l’enterrer vivant. Il faut attendre la suite, a-t-il commencé, avant d’évoquer la chute de popularité du joueur. Je crois que c’est parce que, trop tôt, on l’a poussé vers le haut de la pyramide. Trop tôt, trop vite, je pense. Même s’il a été très très bon à la Coupe du monde et tout ce qu’on veut, mais à un moment, sa tête va exploser, à mon avis. S’il subit une image parfois arrogante ? C’est ça, ça rend fou ce truc-là. Vous imaginez son niveau, c’est un niveau… c’est trop, on lui a trop donné. Si moi je ne peux pas aller m’asseoir dans un restaurant, en famille, alors imaginez pour lui. Tu n’as pas de vie.» Pour rappel, une plainte pour viol a été déposée ces derniers jours en Suède. Si les médias locaux ont avancé la thèse selon laquelle Mbappé serait la personne visée, la procureure, elle, n’a pas mentionné le nom du joueur.