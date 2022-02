Theo Hernandez prolonge son contrat avec l'AC Milan

L'annonce était attendue, mais c'est désormais officiel. L'AC Milan vient d'officialiser ce vendredi la prolongation de l'international français Theo Hernandez. Le joueur de 24 ans prolonge son bail jusqu'en juin 2026.

La suite après cette publicité

«Theo a rejoint les Rossoneri à l'été 2019 et a immédiatement montré ses qualités sur le terrain, gagnant l'admiration et l'affection des fans de l'AC Milan du monde entier. Après 108 apparitions, 19 buts et 18 passes décisives, nous sommes heureux de poursuivre ce voyage avec Theo Hernández», précise le club milanais.