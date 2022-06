Le FC Barcelone va avoir un budget pharaonique pour le mercato

Le FC Barcelone respire. Jeudi soir, le club blaugrana a organisé une assemblée générale extraordinaire. Le Conseil d'Administration a voté pour la mise en place de plusieurs mesures visant à aider les pensionnaires du Camp Nou à sortir de la crise financière qu'ils traversent. Le tout avec le soutien d'une très grande partie des socios (568 voix pour, 65 contre). Ainsi, les Culés ont officialisé la vente de 49,9 % de la société commerciale Barça Licencing Merchandising et jusqu’à 25% des futurs droits TV de la Liga.

Tout cela pourrait rapporter au total entre 700 et 800 millions d'euros selon Mundo Deportivo. De son côté, Sport explique que ces leviers économiques pourraient permettre de glaner 500 millions d'euros. Une excellente nouvelle pour le président Joan Laporta qui avait repris un club avec une grosse dette financière. «Le Barça est une Formule 1 et nous l'avons trouvée sans essence et avec un moteur grippé. Nous l'avons démarré, mais elle ne roulait pas et avec ces mécanismes nous allons le faire passer par les stands avant de le mettre sur la grille de départ pour concourir.»

Le Barça va avoir de gros moyens

Il a ensuite ajouté : «les décisions que nous avons prises résolvent le présent et garantissent l'avenir. Nous avons un énorme pouvoir d'attraction et avec ces deux opérations nous pouvons atteindre les 600 millions. Nous avions besoin de confiance en tant que conseil d'administration pour gérer le club et pouvoir faire face aux besoins qui se présentent et être plus compétitifs. Nous ne pouvons pas garantir que nous gagnerons tout, mais nous rivaliserons avec un entraîneur motivé et une équipe avec enthousiasme et désir que nous voulons maintenant compléter avec plus d'expérience».

Concernant l'effectif, il a confié : «nous avons conclu avec Araujo, pour le présent et pour l'avenir, et avec Pedri, un joueur de référence. Nous avons Nico, Gavi, qui travaillent sur leurs contrats. Nous avons un joueur du Racing de Santander qui a 19 ans. Nous construisons une équipe». Concernant Gavi, sa prolongation jusqu'en 2026 est pratiquement bouclée selon Sport. Le média catalan ajoute d'ailleurs qu'après avoir réglé ses soucis financiers pour boucler l'exercice 2021-22 sans déficit le 30 juin, le club va pouvoir se pencher dès le 1er juillet sur le mercato.

Une vingtaine d'opérations prévues cet été

Entre les départs et les arrivées, une vingtaine d'opérations sont prévues par les Espagnols. Mais la priorité sera avant tout de vendre. Les millions récupérés grâce aux ventes, mais également grâce aux accords scellés hier soir vont permettre au Barça de recruter les joueurs demandés par Xavi, à savoir Jules Koundé, Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, Ruben Néves, Raphinha et Robert Lewandowski. Concernant ce dernier, le Bayern Munich aurait rejeté une deuxième proposition de 32 millions d'euros, avec 7 millions d'euros de bonus, selon Sport 1. Les Allemands veulent 40 millions d'euros en un versement.

Concernant Koundé, qui est aussi courtisé par Chelsea, Sport explique que Séville a indiqué que la porte ne s'ouvrirait pas à moins de 60 millions d'euros. Mais le FC Barcelone y croit fort. Avec les rentrées d'argent que le club vient d'avoir, AS indique que le club espère "obtenir quelque 500 millions d'euros qui lui permettront d'aller plus facilement sur le marché pour constituer une équipe compétitive". De quoi permettre au pilote Xavi de remettre la Formule 1 Blaugrana sur de bons rails.