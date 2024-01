PSG : les premiers mots de Gabriel Moscardo

Cette fois, c’est fait. Après des dernières semaines tumultueuses, et des déclarations tapageuses du président des Corinthians, le milieu de terrain Gabriel Moscardo s’est engagé jusqu’en 2028 avec le PSG. Il est dans la foulée prêté à son club formateur jusqu’à la fin de la saison.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie. C’est un projet avec de jeunes joueurs talentueux. J’ai hâte de rejoindre le groupe et de rencontrer l’ensemble de l’équipe et du staff. J’espère gagner de nombreux trophées sous les couleurs Rouge & Bleu et rendre les supporters heureux », a déclaré Gabriel Moscardo.