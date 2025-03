Espoirs : forfait, Rayan Cherki quitte le rassemblement

Vendredi soir, l’équipe de France Espoirs a réalisé une performance XXL en s’imposant contre l’Angleterre (5-3), dans un match amical de préparation en vue du prochain Euro Espoirs, cet été. Victorieux des Three Lions au terme d’un match fou, les Bleuets ont excellé, à l’instar d’Hugo Ekitike, auteur d’un triplé et de Rayan Cherki, buteur et double passeur décisif. Mais la FFF vient d’annoncer que l’attaquant lyonnais était forfait pour le deuxième match en Slovaquie, ainsi que Christian Mawissa.

«Après son succès contre l’Angleterre (5-3), championne d’Europe en titre, vendredi 21 mars à Lorient, l’Équipe de France Espoirs disputera un deuxième match amical, ce lundi 24 mars (18h30, à Trnava, en direct sur la chaîne L’Équipe) face à la Slovaquie. Pour cette rencontre, les Bleuets ne pourront pas compter sur Rayan Cherki (contusion au pied gauche) et Christian Mawissa (douleur aux adducteurs), forfaits. Ils ne seront pas remplacés», indique un communiqué de la FFF.