Mali : Hamari Traoré sanctionné par la Fédération malienne

La Fédération malienne de football (FEMAFOOT) a décidé de suspendre Hamari Traoré, son capitaine. Le comité exécutif s’est réuni, la semaine dernière, afin de prononcer la suspension du joueur de la Real Sociedad, pour "manquement à l’honneur et à la dignité, incitation et fronde contre l’équipe nationale et le football malien", indique une source proche du dossier à l’AFP. Cette mesure a été prononcée à "titre conservatoire".

La suite après cette publicité

Pour rappel, le latéral de la Real Sociedad faisait partie des joueurs ayant publié une lettre, à destination des supporters, pour menacer de boycotter l’équipe nationale si la Fédération ne réglait pas la crise traversée, selon les joueurs, par le football malien. Actuellement quatrième du groupe I pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Mali s’est récemment séparé de son coach, Eric Chelle.