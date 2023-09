Manchester United fonce sur un ancien flop de Lille pour remplacer Antony et Jadon Sancho

Antony et Jadon Sancho sont dans l’oeil du cyclone en Angleterre mais pour deux raisons différentes. D’un côté, le Brésilien est accusé de violences conjugales par son ex-compagne ainsi que par deux autres victimes présumées. L’histoire commence d’ailleurs à faire beaucoup de bruit tant en Europe qu’au Brésil. De l’autre côté, l’Anglais s’est mis son entraîneur à dos après l’avoir critiqué publiquement à la suite de sa mise en retrait pour la rencontre cruciale en ce début de saison face à Arsenal. Le vestiaire enrage également à cause de son comportement nonchalant affiché lors des séances d’entraînement.

La suite après cette publicité

Dans le cas de l’ancien joueur de l’Ajax, les dirigeants des Red Devils sont rapidement sortis du silence via un communiqué pour rappeler que le club mancunien prenait cette affaire très au sérieux tout en mettant de côté Antony le temps que la police mène son enquête. Pour l’ancien joueur de Dortmund, sa situation est moins claire et aucune sanction n’a officiellement été actée. Cependant, Jadon Sancho devait discuter avec Erik ten Hag de son avenir à Manchester United ce lundi selon la presse anglaise. En attendant d’en savoir plus à leur sujet, la direction mancunienne a décidé de renforcer son secteur offensif avec un joueur pour le moins étonnant.

À lire

Manchester United : Anthony Martial prend cher

Un ancien flop du LOSC ciblé pour remplacer Antony et Jadon Sancho

Alors que l’avenir d’Antony et Jadon Sancho est plus qu’incertain du côté de Manchester United, les Red Devils sont donc à la recherche d’un ailier et c’est Anwar El Ghazi qui a été ciblé par la cellule de recrutement du club mancunien pour venir pallier leur probable absence respective, selon les toutes dernières indiscrétions de nos confrères du Daily Mail. D’autant plus que l’ancien flop du LOSC est libre de tout contrat depuis son départ du PSV Eindhoven. Pour rappel, le Néerlandais a même quitté la formation de son pays natal après un commun accord à la toute fin du mercato estival.

La suite après cette publicité

Ainsi, le natif de Barendrecht pourrait rejoindre le club anglais le plus rapidement possible, et ce en dehors de la fenêtre des transferts, ce qui est un gros avantage pour les Red Devils actuellement. Néannmoins, tout reste à faire dans ce dossier. Après avoir joué pour Aston Villa et Everton, Manchester United pourrait donner l’occasion à Anwar El Ghazi de faire son grand retour en Premier League même si ce dernier a également des pistes en Arabie saoudite, l’un des principaux acteurs du mercato estival. Affaire à suivre donc…