LdC : la réaction à chaud de Marquinhos

Le PSG a souffert à Lisbonne face à Benfica. Malgré l'ouverture du score de Messi, les hommes de Galtier ont parfois subi, ce qu'a reconnu Marquinhos après la rencontre sur Canal Plus.

« On savait que ça allait être un match avec des hauts et des bas. On sait comme c'est dur de jouer ici, dans ce stade. Ils sont vraiment bien en ce moment, ils savent quoi faire sur le terrain. On a quand même eu une bonne première mi-temps, on a joué notre jeu, on a fait quelques bonnes actions mais on en a concédé aussi Ce sont des petits détails qui font la différence », a-t-il déclaré.