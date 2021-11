Leicester : Wesley Fofana rêve toujours de l'OM

Aujourd'hui défenseur de Leicester après ses débuts à l'AS Saint-Etienne, Wesley Fofana est actuellement sur le retour après une grosse blessure subie lors de la préparation estivale 2021. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Foxes, le joueur de 20 ans va donc prochainement revenir sur les terrains, avant peut-être de se pencher sur son avenir. Et dans un «Space» organisé par Fabrice Hawkins et ActuFoot sur Twitter, le principal concerné a encore clamé son amour pour l'Olympique de Marseille.

La suite après cette publicité

«Marseille, c'est sûr que c'est un rêve parce que je suis supporter depuis ma naissance. J'ai toujours aimé ce club et il a une très grande importance pour moi. On ne sait pas de ce que qu'est fait le foot, on verra bien», a lâché Wesley Fofana, qui est né à Marseille. Pour rappel, il y a déjà quelques semaines, l'ancien élément défensif des Verts avait déjà fait une déclaration similaire sur le club phocéen.