Mercato PSG : Luis Enrique fixe les conditions à un renfort surprise

Le PSG n’a pas chômé durant ce mercato, sans faire de coups d’éclat non plus (pour relativiser). Joao Neves, Désiré Doué, Willian Pacho et Matvey Safonov ont posé leurs valises, pendant que Gabriel Moscardo a lui été prêté dans la foulée à Reims. 170 M€ ont tout de même été dépensés. Il reste le dossier de l’attaquant qui n’a pas été complètement réglé. La blessure pour trois mois de Gonçalo Ramos ajoute encore un peu plus de fragilité à ce poste, alors que les noms pour se renforcer n’ont pas vraiment fleuri depuis le week-end dernier.

«C’est un gros coup, c’est toujours triste quand un joueur sort mais ça ne change rien à notre équipe qui est très bonne», assure Luis Enrique en conférence de presse ce jeudi à la veille de la réception de Montpellier. L’entraîneur espagnol se dit satisfait de son effectif actuel et estime que les présences de Kolo Muani et Asensio suffiront, sauf si une opportunité se présente dans les derniers jours du mercato. «Luis Campos, le président et moi sommes ouverts à une amélioration de l’équipe jusqu’à la fin du mercato mais c’est très difficile de trouver ce joueur.»

Une arrivée est possible, sous conditions

Outre le poste d’attaquant, le PSG n’est pas très pourvu sur les côtés de la défense. Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche apparaissent un peu seuls puisque Yoram Zague est encore tendre du haut de ses 19 ans, alors que Lucas Hernandez est encore blessé pour un moment. Les autres joueurs présents dans l’effectif pouvant évoluer à ces postes comme Nordi Mukiele et Juan Bernat sont invités à se trouver un nouveau projet, ailleurs qu’à Paris. Faut-il encore trouver le joueur idoine et s’entendre sur les conditions d’un transfert. Or, qui dit PSG, dit tarif spécial.

Luis Enrique fait dans la métaphore. «Quand un club comme le PSG veut une machine à laver, au lieu de coûter 4 euros elle coûte 400 euros. Elle doit fonctionner comme une machine qui coûte 400 euros alors qu’elle vaut 4 euros, sourit le technicien avant de conclure. Nous avons déjà bien travaillé l’année dernière avec de magnifiques arrivées. L’équipe s’est déjà améliorée à toutes les lignes, donc il n’y a aucune urgence, je le répète, mais, et je le répète aussi, on est toujours attentif et susceptible d’améliorer l’équipe.» Nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise dans les prochains jours.

