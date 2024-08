La décision forte du PSG après la blessure de Gonçalo Ramos

Touché à la cheville gauche lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au HAC (4-1) et absent pour les trois prochains mois, Gonçalo Ramos (23 ans) va laisser un grand vide sur le front de l’attaque francilienne. Pour rappel, le Portugais restait sur 7 buts lors des 9 dernières rencontres de championnat avec 6 réalisations et une passe décisive. Un gros coup dur pour les champions de France en titre et Luis Enrique, qui vont désormais devoir réfléchir à d’autres options. De quoi également donner quelques idées à Luis Campos et ses équipes sur le mercato ? Rien est moins sûr… En effet, selon nos dernières informations, le club de la capitale ne cherche pas de nouvel attaquant pour une blessure de trois mois et compte donc gérer cette indisponibilité par ses propres moyens.

Si certaines sources évoquaient la volonté du board parisien de recruter à ce poste avant la fin du mercato estival, nous sommes en mesure de vous affirmer que la tendance est bien différente. Malgré l’absence prolongée de l’ancien buteur de Benfica, le PSG a, aujourd’hui, une confiance totale en Randal Kolo Muani et tous les autres joueurs offensifs. Ainsi qu’aux jeunes talents du club. «Randal Kolo Muani est l’un des meilleurs attaquants français. Pour être encore meilleur, il doit avoir cette confiance mais je suis très content de lui, c’est un très bon joueur, il faut lui donner de la confiance», avait d’ailleurs rapidement rappelé Luis Enrique au micro de DAZN, quelques minutes après le succès glané contre les Normands.