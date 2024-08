Comment le PSG va compenser l’absence de Gonçalo Ramos ?

Une entrée en matière (presque) parfaite. Vendredi soir, au stade Océane, les hommes de Luis Enrique, champions de France en titre, ouvraient le bal de cette saison 2024-2025 de Ligue 1. Opposé au HAC, le Paris Saint-Germain, longtemps malmené par le collectif normand, a malgré tout assuré l’essentiel (4-1) pour empocher les trois points. Accrochés jusque dans les dernières minutes, les Parisiens ont finalement pu compter sur les entrants Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, tous les deux buteurs, mais également Joao Neves, double passeur décisif et auteur d’une première prestation plus qu’aboutie. Oui mais voilà, plus tôt dans cette soirée, le PSG a également connu un gros coup dur avec la blessure de Gonçalo Ramos.

Ramos absent 3 mois

Sorti dès la 20e minute de jeu après un contact rugueux avec Etienne Youté Kinkoué, l’international portugais (14 sélections, 8 buts) semblait en effet souffrir de la cheville gauche, grimaçant au moment de quitter la pelouse. «Je ne suis pas médecin mais je pense que ça a l’air assez sérieux. Je ne sais pas combien de semaines il sera absent. Il a subi une dure torsion de la cheville. On attend encore la confirmation du médecin mais il sera évidemment absent un certain temps. On espère que ce sera le plus court possible», avait d’ailleurs déploré, à ce titre, l’entraîneur parisien Luis Enrique au micro de DAZN après le match. Une inquiétude légitime au regard du diagnostic publié, ce samedi, par les Rouge et Bleu.

«Gonçalo Ramos a été victime d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche, hier soir lors du match Le Havre - Paris Saint-Germain, qui nécessitera une chirurgie dans les prochains jours. Son indisponibilité est estimée à environ 3 mois», a ainsi annoncé le communiqué médical du club de la capitale. Sur le flanc pour les prochaines semaines, l’ancien buteur de Benfica va donc laisser un grand vide sur le front de l’attaque parisienne, qui plus est à l’heure où le PSG ne dispose que de Randal Kolo Muani dans ce rôle de numéro 9. Entré en jeu en lieu et place du natif d’Olhão face aux Havrais, l’avant-centre français n’a d’ailleurs pas totalement rassuré.

Kolo Muani, Asensio en faux 9 ou une nouvelle recrue ?

Dans la continuité de son dernier exercice avec le PSG, l’ancien Nantais n’a jamais véritablement pesé dans cette rencontre. Malgré un but inscrit sur penalty en toute fin de rencontre, RKM a, une nouvelle fois, fait preuve de maladresse face au but, à l’instar de cette tête repoussée par la barre transversale havraise ou de ce duel perdu face à Arthur Desmas au retour des vestiaires. De quoi pousser les hautes sphères parisiennes à relancer le mercato francilien à ce poste ? Selon nos dernières informations, ce n’est clairement pas la tendance. Si les noms de Victor Osimhen et Viktor Gyökeres ont régulièrement été associés au PSG, les champions de France en titre seraient, aujourd’hui, plutôt en passe de faire avec les moyens du bord.

«Randal Kolo Muani est l’un des meilleurs attaquants français. Pour être encore meilleur, il doit avoir cette confiance mais je suis très content de lui, c’est un très bon joueur, il faut lui donner de la confiance», a d’ailleurs rappelé Luis Enrique au micro de DAZN. Si ce message positif ne devrait pas manquer de faire plaisir à l’international français, d’autres options internes peuvent également être testées par le technicien espagnol. Dans cette optique, Marco Asensio pourrait ainsi évoluer dans un rôle de faux numéro 9. Une position que le joueur de 28 ans avait occupé à quelques reprises la saison passée. Des alternatives qui semblent malgré tout insuffisantes, qui plus est au regard du calendrier surchargé des Parisiens dans les mois à venir. De quoi donner quelques idées à Luis Campos et ses équipes ? Affaire(s) à suivre…