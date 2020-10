Arsenal : Mesut Özil a refusé un incroyable pont d'or

Les dirigeants d’Arsenal ont tenté le tout pour le tout cet été pour faire partir loin de Londres Mesut Özil, devenu un joueur indésirable de l’effectif d’Arsenal aux côtés de Mattéo Guendouzi. Si le dernier cité l’a bien compris et a finalement rallié en prêt le Hertha Berlin, le milieu de terrain allemand ne l’entendait pas de cette oreille et a décidé d’honorer sa dernière saison de contrat avec les Gunners malgré le traitement qui lui est infligé.

Si les Londoniens ont tout tenté de leurs côtés, le quotidien anglais Express nous informe que l’international allemand a pourtant eu l’occasion de quitter le club cet été avec un salaire avoisinant les 221 000€ par…semaine. Une offre transmise par une formation saoudienne refusée par le joueur de 32 ans qui compte bel et bien aller jusqu’au bout de son contrat. Les Gunners vont quant à eux devoir se mordre les doigts et payer le prix fort pour la dernière année de contrat de l’un des plus gros salaires de Premier League.