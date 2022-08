Mercato : le montant colossal que va toucher le FC Barcelone grâce à Chelsea

La suite après cette publicité

Chelsea entend bien se renforcer de façon conséquente d'ici la fin du mercato. Les Blues se sont notamment séparés de Timo Werner et de Romelu Lukaku cet été, et Thomas Tuchel a fait savoir, publiquement comme en privé, qu'il attend encore de nouveaux visages dans son effectif. Et ça tombe bien, ses nouveaux patrons sont prêts à lui faire plaisir et enrôler de nouveaux joueurs.

Actuellement, le dossier prioritaire semble être celui menant à Wesley Fofana, le défenseur de Leicester. Ce dernier aurait déjà dit oui aux Blues, mais les négociations avec les Foxes s'annoncent encore assez longues, notamment parce qu'ils ne sont pas vendeurs et demandent un sacré prix, environnant les 90 millions d'euros. En revanche, pour d'autres joueurs, c'est plus clair.

Plus de 100 millions d'euros pour le Barça ?

C'est le cas des deux joueurs pistés au Barça, à savoir Frenkie de Jong et Pierre-Emerick Aubameyang. Le premier est sur le marché depuis le début de l'été, et le Barça a besoin de sa vente pour être dans les clous sur le plan financier. Le deuxième n'est pas spécialement poussé vers la porte, mais toute offre sera étudiée avec attention par les décideurs barcelonais.

Selon le Daily Express, les Catalans attendent au moins 25 millions d'euros pour l'attaquant gabonais. Le prix du Néerlandais lui a été fixé à 84 millions d'euros par l'état-major blaugrana soit plus ou moins ce qui était exigé à Manchester United en début de mercato. Selon The Telegraph, Chelsea serait même la destination préférée de l'ancien de l'Ajax. Au total, le Barça pourrait donc récupérer presque 110 millions d'euros grâce aux Blues. Et si le club londonien était ce fameux cinquième levier de Joan Laporta ?