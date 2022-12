Ligue 1 : Reims met fin à la série du Stade Rennais

On avait quitté les Rennais sur une série de 17 rencontres de suite sans défaite toutes compétitions confondues. 3e de Ligue 1 avant la trêve, les hommes de Bruno Genesio retrouvaient la compétition avec un déplacement à Reims, face à une équipe qui gagnait en confiance depuis la prise de fonction de Will Still à la place d’Oscar Garcia. Les Champenois avaient réussi à remonter au 12e rang grâce à 7 matchs consécutifs sans défaite. C’est donc une équipe en confiance avec un Balogun retrouvé que s’apprêtait à défier les Bretons.

Ils l’ont vite compris puisque dès la première occasion du joueur prêté par Arsenal concrétisait un centre de Flips d’une formidable reprise de volée (1-0, 6e). La défense rennaise avait déjà apparu fébrile durant ces premiers instants, à l’image de ce raté de Theate (4e) et cet arrêt de Mandanda (5e). Cueillis à froid, les visiteurs essayaient de se reconcentrer. Gouiri, Kalimuendo, Bourigeaud et Terrier combinaient mais sans efficacité, alors qu’à l’inverse, chaque attaque adverse transperçait une arrière-garde méconnaissable.

Fin de série pour Rennes

Flips doublait rapidement la mise d’une nouvelle reprise acrobatique (2-0, 22e). La réussite était totale mais également méritée pour les Rémois. Rennes ne se démobilisait pas pour autant mais semblait inoffensif devant, à l’image d’un Gouiri dans un mauvais soir (26e, 28e). Juste avant la pause pourtant, sur un centre de Bourigeaud prolongé par terrier, Theate se jetait au second poteau pour réduire la marque à la limite du hors-jeu (2-1, 45e+1). Juste avant la pause, au meilleur des moments…

Sans Gouiri, ni Truffert mais avec Doku et Meling, les Bretons espéraient encore revenir. Ils déchantaient vite car sur un contre rapide, Ito manquait de réalisme en frappant sur la barre (58e). Malgré ces changements, les Rennais ne parvenaient pas à se montrer réellement dangereux, au contraire des locaux. Ils crucifiaient au final leurs adversaires sur un dernier contre conclu par Balogun (3-1, 84e), avec l’aide de la défense et d’un mauvais dégagement de Mandanda sur Omari. Rennes voit donc sa série s’interrompre à l’heure de la reprise.