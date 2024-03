Manchester United met 40M€ sur la table pour un ancien du PSG !

Formé à Chelsea, parti jeune au Paris Saint-Germain où il aura disputé 2 matches entre 2019 et 2021 avant de rejoindre l’OGC Nice dont il est le gardien titulaire depuis la saison dernière, Marcin Bulka (24 ans) s’est affirmé comme une référence à son poste en Ligue 1. Titularisé à 30 reprises cette saison, il n’a concédé que 26 buts toutes compétitions confondues pour 15 clean sheets.

Il est d’ailleurs l’un des hommes forts des Aiglons et protège la meilleure défense de Ligue 1 à égalité avec Brest (20 buts concédés en 26 journées). Un impact incroyable au sein de la formation azuréenne qui lui a aussi permis de rejoindre la sélection polonaise depuis novembre dernier (1 cape). Il est sur une dynamique très positive qui lui offre une meilleure exposition et provoque l’intérêt d’autres formations.

À en croire la presse polonaise et le journaliste Mateusz Borek sur Kanał Sportowy, la formation anglaise de Manchester United est sur les rangs. Alors que le Camerounais André Onana a été irrégulier cette saison, l’arrivée d’une recrue pour apporter une concurrence plus relevée que celle d’Altay Bayındır pourrait faire du bien aux Red Devils. De plus, l’entrée d’Ineos, propriétaire de Nice, au sein du capital du club mancunien permettrait de faciliter les échanges.

Ainsi, Nice aurait déjà reçu une première proposition pour Marcin Bulka s’élevant à 40 millions d’euros de la part de Manchester United. Un chiffre important pour un joueur arrivé comme doublure il y a trois ans et recruté pour 2 millions d’euros par les Aiglons. A l’intérêt du club anglais s’ajoutent d’autres approches italiennes, espagnoles et anglaises. Manchester United semble prêt à casser sa tirelire pour Marcin Bulka et Nice peut s’attendre à une sacrée plus-value.