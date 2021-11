OM : le groupe pour le déplacement à Lyon

Dimanche soir en clôture de la 14ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplace au Groupama Stadium pour y affronter l'Olympique Lyonnais (20h45). Un choc qui se déroulera sans Cengic Ünder touché au dos.

La suite après cette publicité

« Under est en processus de récupération. On espérait qu'il revienne un peu plus vite mais il est toujours un peu gêné. On va voir pour jeudi », avait ainsi précisé Jorge Sampaoli en conférence de presse. Le technicien argentin doit également se passer des services de Leonardo Balerdi suspendu. Sampaoli a ainsi convoqué 22 joueurs pour ce choc face à l'OL.

Le groupe de l'OM

Gardiens : Lopez, Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Lirola, Amavi, Peres, Alvaro, Caleta-Car, Saliba

Milieux : Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Kamara, Targhalline

Attaquants : Luis Henrique, De la Fuente, Payet, Dieng, Harit, Milik, Ben Seghir