OM : Pablo Longoria toujours incertain pour son avenir

Si l’Olympique de Marseille était en crise après ses mauvais résultats et son élimination de la Ligue des Champions, c’est maintenant un tremblement de terre que vit le peuple phocéen. Déjà mécontents des mauvais résultats en Ligue 1 (quatrième place et 9 points pris en L1), des départs de certains cadres comme Dimitri Payet et Alexis Sanchez, ainsi que du niveau de jeu affiché ces dernières semaines, plusieurs responsables de groupes de supporters ont fait savoir à leur direction qu’ils étaient mécontents. Et depuis, tout a empiré.

RMC Sport a précisé que des supporters auraient eu des propos menaçants envers le président de l’OM, Pablo Longoria, ainsi que sa famille et certains dirigeants phocéens comme Javier Ribalta. À la suite de cette réunion, Marcelino, arrivé tout juste il y a deux mois sur le banc marseillais, aurait, selon L’Équipe, annoncé son départ aux joueurs de l’OM. Une information détaillée par la presse espagnole, qui expliquait que l’ex-manager de Valence liait son destin à celui de son président, Pablo Longoria.

Pablo Longoria toujours incertain de rester

Marcelino, choqué par les menaces subies par Pablo Longoria, aurait en fait expliqué à ses joueurs qu’il n’avait pas à rester au club si son président venait à s’en aller. La Cadena COPE nous informait alors qu’une réunion de crise était en cours pour tenter de calmer ce marasme, mais qu’aucune décision finale n’a été prise. Auprès de ses proches et confirmé par L’Équipe, Pablo Longoria aurait affirmé en privé qu’il venait d’avoir le patron olympien Frank McCourt au téléphone.

Mais selon nos informations, les discussions en interne sont toujours en cours et rien n’est acté pour l’avenir de Pablo Longoria, à l’heure actuelle. Concernant les événements de lundi, le dirigeant de 37 ans aurait notamment évoqué des menaces auprès de Marcelino, qui en a discuté avec son groupe de joueurs lors d’un entraînement léger, ce mardi. Si les menaces de mort à son encontre ou contre l’actuel manager de l’OM venaient à être confirmées, le président phocéen portera plainte. La semaine va être longue à la Commanderie…